La web radio a scuola grazie all'associazione Arianet Un progetto trasversale e poliedrico

Un progetto trasversale e poliedrico quello che la scuola Mancini di Ariano Irpino ha deciso di portare a termine quest'anno.

La web-radio scolastica infatti insegna ai ragazzi tutto un ventaglio di competenze all'interno di una esperienza concreta e coinvolgente.

I ragazzi hanno studiato dizione, uso diaframmatico della voce, tecniche di radiotalking, copyrighting radiofonico, quindi ideazione di programmi, scrittura e strutturazione di trasmissioni radiofoniche, ricerca e stesura di contenuti fino alla vera e propria conduzione davanti a un microfono. Hanno studiato e si sono preparati per andare in diretta in tutto il mondo grazie alla tecnologia webradio che consente a chiunque sia collegato sul globo terrestre ad internet di ascoltare in tempo reale i ragazzi della Scuola Mancini.

Grazie a questo progetto i ragazzi si sono affacciati alla tecnologia di trasmissione dei contenuti audio via web.

Infatti ci saranno i proprio i ragazzi in prima persona sia alla regia informatica radiofonica che al comparto tecnico audio.

Hanno studiato e appreso nozioni e pratiche in materie di streaming e broadcasting di pacchetti audio digitali, editing delle registrazioni audio, creazione e gestione di player e playlist.

Hanno imparato come configurare un microfono a condensatore, come progettare e allestire un piccolo studio radiofonico, cos'è un mixer audio, come funziona e come usare i suoi principali comandi per permettere ai loro amici di scuola di iniziare e finire un'intera puntata radiofonica.

"Il partner esecutore che la scuola Mancini ha scelto siamo noi dell'associazione Arianet che ormai da diversi anni svolgiamo con piacere e soddisfazione in collaborazione con diversi istituti una didattica creativa, multidisciplinare e orientata al futuro.

Rosalba Carchia è stata la responsabile della redazione e Fabrizio Procopio quello del comparto tecnico. Due le puntate pilota (cosiddette puntate zero) della Web Radio Scuola Mancini.

I nomi delle due trasmissioni previste sono stati decisi dalle relative redazioni e sono: Dna (Di Noi Adolescenti) e SpiderWeb. Il primo programma tratta di bullismo e problematiche giovanili e si avvarrà di un'ospite del settore, la psicologa Sandra Chianca, che sarà intervistata dai piccoli speaker.

L'altra trasmissione invece si occuperà dei pericoli di internet per i più giovani, come ad esempio le dipendenze da smartphone e l'adescamento on line, e vedrà la presenza telefonica del giornalista dell'Huffingtonpost Michele Zizza, esperto nazionale di queste tematiche, autore inoltre del libro in uscita "Figli Virtuali".

Queste due puntate pilota saranno ascoltabili all'indirizzo http://www.istitutocomprensivocardito.gov.it/istituto/web-radio/ accessibile direttamente dal sito istituzionale della scuola.

Le puntate si svolgeranno nella mattinata di oggi venerdì 8 giugno a partire dalle ore 10 fino alle 13 presso l'auditorium Luciano Li Pizzi interno alla scuola Mancini, dove giovani, genitori, appassionati, autorità e liberi cittadini potranno assistere dal vivo a queste due prime puntate in forma pubblica.

Ci preme sottolineare che Il progetto Web Radio inoltre risulta essere un meta-progetto in quanto funge da contenitore per tutti gli altri progetti e iniziative della scuola Mancini. Tramite la webradio scolastica sarà infatti possibile trasmettere in diretta su internet, e quindi nel mondo, qualunque concerto della scuola, la quale ricordiamo essere ad indirizzo musicale. Qualunque convegno, dibattito o rappresentazione pubblica potrà trovare nella webradio scolastica un trampolino di promozione e soprattutto di accessibilità.

Noi di Arianet vogliamo ringraziare tutto il personale docente, non docente e amministrativo dell'istituto Mancini. Abbiamo trovato in Annamaria Russo un tutor didattico interno straordinario e sempre presente durante l'intero percorso. La Russo si è distinta per competenza, dinamicità e inclinazione collaborativa.

È stato un piacere, inoltre, per noi di Arianet aver collaborato con il preside Massimiliano Bosco il quale immediatamente ha mostrato interesse ed una intuitiva curiosità per questa iniziativa che pone la scuola Pasquale Stanislao Mancini all'avanguardia per quanto riguarda l'innovazione e l'orientamento al futuro dell'istruzione."

Gianni Vigoroso