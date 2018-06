E’ pienamente operativa la nuova caserma dei carabinieri Ariano, finalmente una sede dignitosa per i militari dell'arma

E’ pienamente operativa la nuova caserma dei carabinieri ad Ariano Irpino. Collocata a poca distanza dall’ospedale Sant’Ottone Frangipane, con un’ampia veduta nella verde campagna arianese.

Un edificio all’avanguardia della superficie di circa 2000 metri quadrati disposti su quattro livelli, individuato dalla Prefettura di Avellino a seguito di un avviso pubblico del 21 marzo 2014.

La struttura ospita anche gli alloggi di servizio dei militari, costretti negli ultimi anni a trovare ospitalità nei paesi limitrofi ed è dotata di autorimessa e parcheggio.

Per i carabinieri di Ariano, guidati dal capitano Andrea Marchese finalmente una sede dignitosa, dopo la sistemazione precaria di Piano di Zona, un accampamento provvisorio che in qualche modo ha comunque evitato un possibile accorpamento alla compagnia di Mirabella Eclano.

Una vicenda che ha fatto molto discutere negli anni, dopo il trasferimento dalla vecchia caserma di via Mancini in centro, in sua difesa era intervenuto anche il generale dell'Arma dei carabinieri Giovanni Scialdone.

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino guidata dal sindaco Domenico Gambacorta, nel maggio del 2016 attraverso una conferenza dei servizi ha provveduto a rilasciare il permesso di costruire e tutte le autorizzazioni necessarie per le opere di completamento della struttura. Nessuna inaugurazione ufficiale al momento ma la Caserma è a tutti gli effetti operativa ed efficiente.

Gianni Vigoroso