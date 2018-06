Camminata per il cuore e giornata della salute: un successo Particolarmente significativa, la donazione di due defibrillatori semiautomatici ad Ariano Irpino

Camminata per il cuore e giornata della salute, grande successo ad Ariano Irpino per l'iniziativa promossa dal Rotaract Club Avellino Est, dai partecipanti al campionato amatoriale di calcio A 5 over 35 con la collaborazione del Comune, del Comitato della Croce Rossa Italiana e dell'associazione "Amici del Cuore". Preziosa come sempre la partecipazione della Pro Loco I Normanni, una grande realtà della città.

Particolarmente significativa, la donazione di due defibrillatori semiautomatici da esterno e due teche a temperatura controllata alla Città di Ariano Irpino da parte del Rotaract Club Avellino Est, presieduto da Vincenzo Romolo, e dai partecipanti al campionato amatoriale di Calcio A 5 over 35 guidati da Giancarlo Sicuranza, installati rispettivamente in Piazza Plebiscito e Piazza Mazzini, il primo sotto il municipio, il secondo all'ingresso del dostretto sanitario.

Al percorso della camminata hanno preso parte anche il sindaco Domenico Gambacortan e gli assessori Filomena Gambacorta, Debora Affidato, Mario Manganiello, Raffaele Li Pizzi e il consigliere Giuseppe Corsano. Si è partiti da Piazza Plebiscito, attraversando via D'Afflitto, via Guardia, Piazza Mazzini, Viale Tigli fino ad arrivare in Villa Comunale con foto finale di gruppo e lancio di palloncini verso il cielo.

Qui il comitato di Ariano Irpino della Croce Rossa Italiana come sempre in prima linea ed efficiente e l'associazione "Amici del Cuore" hanno eseguito visite mediche gratuite per lo screening del rischio cardiovascolare, obesità e diabete.

Ecco i numeri della giornata, illustrati in maniera puntuale come sempre dall'attenta e brava Alessandra Padula:

130 misurazioni della glicemia effettuate, 130 misurazioni della pressione effettuate, 130 consulenze nutrizionali con controllo del peso ed indice di massa corporea, oltre 30 elettrocardiogrammi eseguiti con relativa consulenza cardiologica (sono stati selezionati soltanto i pazienti che mostravano necessità di questo esame nel primo step di screening), individuate 10 persone con rischio diabete che non ne erano a conoscenza (perciò indirizzate al medico di famiglia per approfondimenti), individuate 12 persone con rischio ipertensivo che non ne erano a conoscenza (perciò indirizzate al medico di famiglia per approfondimenti).

Gianni Vigoroso