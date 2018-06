Dimostrazioni di manovre salvavita oggi ad Avellino In campo l’Associazione Panacea Onlus di Ariano Irpino e l’Albero del cuore

L’Associazione Panacea Onlus di Ariano Irpino sarà presente oggi lunedi 11 giugno, insieme all’Associazione L’Albero del cuore, allo Sportdays importante manifestazione che si sta svolgendo presso il campo scuola Coni di Avellino, organizzata da Giuseppe Saviano delegato Coni di Avellino, in collaborazione con enti ed associazioni.

La manifestazione Sportdays intende promuovere lo sport, far conoscere i valori dell’inclusione sociale, del rispetto del prossimo, della tutela della salute e della integrazione delle diversità. I volontari delle due Associazioni effettueranno presso gli stand allestiti presso il campo Coni dal Csv (Centro Servizi per il volontariato ) Irpinia solidale di Avellino, dimostrazioni di manovre salvavita in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo in adulto, bambino e lattante. Dimostrazioni pratiche di tecniche di base di Rcp (Rianimazione cardiopolmonare) di base e dimostrazioni di tecniche di primo soccorso di base.

Purtroppo in Italia, dichiara Pasqualino Molinario, da anni impegnato nel volontariato e medico esperto di manovre di rianimazione cardiopolmonare, la morte improvvisa colpisce un persona ogni 1000 abitanti; dopo aver allertato il numero unico di emergenza 118 (in Regione Campania), occorre praticare precocemente semplici manovre salvavita che possono essere apprese da tutti i cittadini con una adeguata formazione.

Finalmente dopo diversi anni , nel mondo sportivo è stato introdotto l’obbligo per le associazioni sportive di dotarsi di Dae (defibrillatori automatici esterni) e di personale formato: la nostra missione è quella di diffondere le manovre salvavita e di favorire la diffusione della presenza dei defibrillatori e di personale adeguatamente formato, nei luoghi maggiormente frequentati.

Anna Pellecchia, presidente dell’associazione L’Albero del cuore, attivamente impegnata nelle attività che l’Associazione promuove, ha tra i suoi principali obiettivi quello di divulgare un messaggio basato sulla prevenzione del soffocamento da corpo estraneo e la divulgazione delle manovre salvavita partendo soprattutto dalle famiglie , e da tutti coloro che ogni giorno entrano in contatto con il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza .

La presidente ricorda che in Italia un bambino a settimana perde la vita per ostruzione da corpo estraneo, spesso causata da cibo e che la causa principale è che chi e’ accanto al bambino non riconosce il pericolo e non sa come intervenire.

Gianni Vigoroso