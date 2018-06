Ariano, sospensione idrica per collegamento nuova condotta La comunicazione

L’Alto Calore Servizi ha comunicato che, nella nottata tra l’11 e il 12 giugno, verrà effettuata la sospensione idrica nelle seguenti zone:

Rione Cardito, Rione Rodegher, Rione Cappelluzzo, Torana, Santa Barbara, Bagnara, Serra, Fiumarelle e Scarnecchia.

La sospensione idrica sarà effettuata per permettere i collegamenti idraulici urgenti nel tratto di rete di acquedotto sulla strada statale 90, in località Cardito all’altezza di Palazzo Scoppettuolo, che è stato oggetto di lavori. Il Comune di Ariano Irpino è stato informato in data odierna dall’Alto Calore Servizi, della sospensione a mezzo pec.

Gianni Vigoroso