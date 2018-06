"Per il solo gusto di distruggere qualcosa e divertirsi" E' accaduto per l'ennesima volta ad Ariano Irpino

Per il solo gusto di distruggere qualcosa e "divertirsi". Hanno sfondato i vetri e danneggiato una porta d'ingresso, come se nulla fosse, per la seconda volta in poco tempo.

Ad agire sembrerebbe secondo qualche residente che sia stata una banda di ragazzini con il vizio di arrecare danni. "Uno schifo, è la seconda volta, questa è delinquenza."

I proprietari dell'abitazione in questione, vivono a Napoli. Sono stati avvisati dell'ennesimo squallido gesto dagli abitanti del luogo, ormai esasperati.

Non molto tempo fa danneggiamenti di auto si erano verifica lungo Corso Vittorio Emanuele nei pressi del Santuario Madonna del Monte Carmelo. "Lo fanno per divertirsi. in molti vicoli dei Tranesi e zone limitrofe, notiamo porte sfondate."

Ma chi agisce di notte in maniera indisturbata, sfidando anche le telecamere? Nell'ultimo episodio potrebbero aver ripreso tutto. Ed allora a cosa si aspetta a punire questi teppisti? Ci auguriamo che le indagini, diano un volto e un nome a questi imbecilli.

Gianni Vigoroso