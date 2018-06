Arriva la mazzata dell'estate: niente acqua nelle case Rubinetti di nuovo a secco, si torna a soffrire

L’Alto Calore Servizi ha informato il Comune di Ariano Irpino che, a causa delle riduzioni della portata idrica dovute alle condizioni meteo che stanno caratterizzando il territorio con ondate di calore, per fronteggiare le criticità di approvvigionamento alle utenze, dovrà effettuare manovre di chiusura serale dalle ore 21,00 di oggi 12 giugno fino alle ore 6,00 di domani 13 giugno, e così nei prossimi giorni, fino al ristabilirsi delle portate ai serbatoi, nelle seguenti zone:

Rione Martiri

Cannelle

S.P. 19

Vallone di Valle

Tranzano

Turco

Turchiciello

Cariello

San Felice

Cerreto

Gaudiciello

Patierno

Trave

Area Industriale

Ponte Gonnella

Camporeale

Piano del Nuzzo

Sant'Eleuterio

Macchiacupa

Starza

Falceta

Scalo Ariano,

Bosco,

Trimonte

Frolice

Cippone

Cupamorte

Frascineta

Casavetere

Valleluogo

Montecifo

Mogna

S.P. 414

Ficucelle

Creta

Monticchio

Pisciariello

Brecceto

San Liberatore

Centovie

Arnola

Acquasalza

Santa Maria a Tuoro

Cesine, San Tommaso,

Cardito

Torana, Santa Barbara, Bagnara

Serra, Fiumarelle

e Scarnecchia.

E' la storia che si ripete di anno in anno e non sono durante la stagione estiva purtoppo. Riduzioni della portata idrica dovute alle condizioni meteo. Questa la motivazione alla base dell'avvio di un nuovo calvario per le popolazioni dopo i disagi enormi che si sono avuti lo scorso anno. E ci sono realtà come Grottaminarda alle prese con questa emergenza tutto l'anno. Sulle perdide e gli sprechi intanto non si interviene. E a pagare è sempre e solo la gente.

Una situazione che potrebbe riguardare anche altri comuni dall'Irpinia al Sannio come già accaduto in passato. Inevitabili i disagi soprattutto per coloro che gestiscono attività commerciali dove l'acqua risulta essere fondametale. Non si escudo forti di protesta ad Ariano a partire dai prossimi giorni.