Primo premio de Agostini città di Avellino Premiati i bambini delle scuole Paritarie Giosuè Cipolletti E.C.S. di Avellino e Montoro

Le scuole Paritarie Giosuè Cipolletti E.C.S., sono il luogo in cui ogni bambino viene seguito nel suo percorso di crescita, in maniera selettiva e specifica. Qui le maestre, armonizzano i tempi di crescita e di apprendimento, facendo ricorso a metodiche didattiche che affondano le radici in una competenza frutto di continuo aggiornamento.

Le nostre scuole di Avellino e Montoro, adottano metodi innovativi che partono dal concetto chiave che per noi la fase nido-infanzia, è centrale e fondamentale, nella costruzione equilibrata della personalità di ogni bambino. Ormai lontano il tempo della scuola materna "tata", siamo alla costruzione di un tempo e di uno spazio che realizzi e metta a fuoco, le potenzialità di tutti.

La Cipolletti nasce nel 1858, in una piccola frazione di Montoro, ad opera di Monsignor Giosuè Cipolletti, quando ancora era lontana la nascita delle Scuole materne. Un cammino che si interrompe nel 2002, quando il convento delle suore Stigmatine che la ospitava, venne chiuso per il numero esiguo di suore rimaste. Di quella storica esperienza, la nuova proprietà, conserva intatto lo spirito cattolico che permea ancora oggi il suo operato. Ma innova con l'innesto di nuove e avanzate metodiche. Prima di tutto lo studio della lingua inglese che porta alla nascita della Cipolletti English School Di Chiusa di Montoro. Sulla stessa lunghezza d'onda viene fondata la nuova sede di Avellino. Insegnanti madrelingua e bilingue, stimolano quotidianamente i bambini ad un apprendimento che rende i bambini molto più pronti e vivaci intellettualmente dei bambini che apprendono nella sola lingua italiana.

Per quel che riguarda questo anno scolastico, si chiuderà con la premiazione dei nostri bimbi, con il premio De Agostini, che verrà consegnato alla Cipolletti nella giornata del 14 giugno, presso la prestigiosa sede del Conservatorio Cimarosa di Avellino alla presenza del Provveditore dottoressa Rosa Grano, delle massime autorità del Conservatorio e del Direttore delle Attività Didattiche, professor Gaetano Criscitiello.