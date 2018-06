Il nuovo volto delle strade di Ariano/VIDEO Occorrerà ancora un mese di lavoro per completare gli interventi

di Gianni Vigoroso

"Settecento mila euro, totalmente provenienti dal bilancio comunale, investiti par asfaltare le strade del centro urbano. Occorrerà ancora un mese di lavoro per completare gli interventi e chiediamo di avere pazienza per i disagi che si registreranno."

A parlare è il sindaco Domenico Gambacorta che di concerto con i vari membri dell'amministrazione comunale e i responsabili dell'ufficio tecnico sta seguendo passo dopo passo l'andamento dei lavori. Via Sant'Antonio, Via Nazionale, Via San Leonardo, Via XXV Aprile,Corso Vittorio Emanuele hanno cambiato letteralmente volto. Il tappeto di asfalto è sicuramente di qualità e ha restituito decoro alla città dopo anni di disagi e sofferenze. Lavori di preparazione all'asfalto sono in atto nella zona Martiri e in via Maddalena San Pietro. Poi toccherà al tratto disastrato di Cardito lungo la statale 90 delle Puglie e alla zona Pasteni, via Lusi. In queste ultime zone non prima di aver effettuato lavori di scavo relativi ai sottoservizi urbani oltre a Calvario e via Fontananuova.

Il progetto prevede il rifacimento completo del manto stradale partendo dalla rimozione totale dell’asfalto ammalorato, la sistemazione dei marciapiedi e una serie di manutenzioni straordinarie, oltre alla realizzazione di una nuova segnaletica. Un intervento integrale, per un restyling delle arterie comunali che registrano le maggiori criticità.

Alla gara d’appalto hanno partecipato ben 241 ditte. Al termine dell’iter tecnico-amministrativo c’è stata l’aggiudicazione definita all’impresa “Mavi Costruzioni” e lo scorso marzo c'è stata la stipula del contratto e quindi l'avvio degli interventi.

Attivamente impegnata anche la Polizia Municipale diretta dal tenente Mario Civile e il Gruppo Comunale di Protezione Civile per garantire la viabilità agli automobilisti e ridurre al minimo i disagi.

Ancora un po' di sacrifici dunque da parte di tutti. Il nuovo asfalto porterà i suoi benefici alla città restituendo sicuramente un biglietto da visita dignitoso in questa estate 2018.