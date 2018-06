L'elicottero della polizia sorvola la città di Avellino|FOTO In occasione della manifestazione Sport Days.

di AnFan

Non è passato inosservato ad Avellino l'elicottero della polizia che sorvola, da almeno un'ora, la città. Ma non ci sono operazioni in corso né salvataggi particolari. Si tratta di un'esercitazione che è stata realizzata in concomitanza con la manifestazione Sport Days, per mostrare ai più piccoli l'elicottero in azione. Una delle tante iniziative che la Questura, diretta dal primo dirigente Luigi Botte, ha dedicato ai più piccoli. (Le foto a fine articolo)