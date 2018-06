Malore nel parcheggio del Moscati: muore architetto avellinese Ieri mattina il dramma

di Simonetta Ieppariello

Tragedia ieri mattina nel parcheggio dell'ospedale "San Giuseppe Moscati" di Avellino. Un uomo è morto colto da malore nella struttura coperta, che accoglie gli automobilisti di utenti e pazienti del polo sanitario di Contrada Amoretta, mentre si trovava alla guida della sua auto. A perdere la vita un architetto, un 50enne avellinese. Il professionista era andato in ospedale a Contrada Amoretta, per fare visita a un parente ricoverato nel polo di alta specialità della zona alta del capoluogo, stava parcheggiando la propria autovettura nella zona coperta del “San Giuseppe Moscati” quando ha improvvisamente accusato un malore. L’uomo non ha avuto il tempo per chiedere soccorso. L'uomo si è accasciato sul volante mentre la vettura che ha proceduto la marcia finendo contro un pilastro del parcheggio coperto.

Il forte rumore ha destato l’attenzione di un’altra automobilista che, capita la gravità dell'accaduto, ha immediatamente chiesto aiuto e ha subito allertato i vigilantes della Cosmopol, addetti al servizio di controllo e guardiana dell’ospedale del capoluogo irpino. Sono scattati i soccorsi dei sanitari che hanno soccorso l'uomo per tentare in ogni modo di rianimarlo. Tutto inutile. Per il 50enne non c'è stato nulla da fare. Sarebbe stato stroncato sul colpo da un malore fulminante. I sanitari lo hanno trovato senza vita accasciato al volante. Una tragedia, quella decesso nel park, che segue di poche ore una sfiorata tragedia avvenuta giovedì. Solo poche ore prima, a pochi metri dal polo sanitario, un camionista aveva perso il controllo di un autocarro finendo in una scarpata. Era successo nei pressi di un distributore di carburante, a due passi dallo Stadio Partenio Lombardi.

Trasportato al Moscati le sue condizioni cliniche sono state accertate e stabilizzate. Nessun rischio di vita. Un lieto fine a fronte dell'immane tragedia che è avvenuta ieri mattina al Moscati. Dolore e cordoglio in città per il tragico decesso dell'architetto.