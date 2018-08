Ad Ariano il raduno regionale degli arbitri di calcio Protagonista ancora una volta l'Arena Mennea

Ad Ariano Irpino il raduno regionale di inizio campionato degli arbitri di calcio. La Città sta ospitando, presso l’Arena Pietro Mennea, i test atletici previsti per gli arbitri ed assistenti di calcio 11 e arbitri di calcio 5 Serie C1 e C2.

L’amministrazione comunale, su iniziativa del sindaco Domenico Gambacorta e dell’assessore Mario Manganiello, sta fornendo il massimo supporto per questo nuovo importante appuntamento che vede protagonista Ariano Irpino, sempre più riferimento in Irpinia e Campania delle diverse discipline sportive.

Il raduno si chiuderà giovedì prossimo. Dopo domani, mercoledì 23 agosto, è in programma invece un’iniziativa pubblica a cui prenderanno parte i vertici del Coni regionale e provinciale, del comitato regionale e provinciale Campania Figc/Lnd, dell’associazione allenatori e calciatori, il componente del comitato nazionale dell’Aia ed il vice presidente nazionale Aia A. B. Narciso Pisacreta e il presidente Cra Campania A. B. Virginio Quartuccio.

Per l’Amministrazione Comunale è motivo d’orgoglio la scelta dell’Aia di individuare Ariano Irpino per tale raduno in vista della stagione agonistica. Le strutture presenti sul territorio rappresentano un fiore all’occhiello e sulle quali l’ente ha investito, tenendo nella massima considerazione ogni disciplina sportiva. (Foto Francesco Lops).

