Strada sprofondata ad Ariano, La Vita: "Fate presto" L'odissea di Pianerottolo

Interrogazione in ordine all’urgente e improcrastinabile sistemazione e messa in sicurezza della strada comunale sul tratto Difesa Grande, Prisco Monaco, Camporeale. Interrogazione urgente del consigliere comunale Giovanni La Vita.

"Dopo le segnalazioni dei residenti di contrada Difesa Grande il sottoscritto consigliere di minoranza si è recato sui luoghi del dissesto alle ore 14.00 del giorno 12 agosto ed ha constatato insieme all’assessore Giovannantonio Puopolo, già presente sul posto con il personale dell'ufficio tecnico comunale, l’interruzione della viabilità per un lungo tratto (metri 200) dell’arteria stradale con l’evidente dissolvimento del manto stradale, sprofondato con la massicciata verso valle.

Tale grave situazione che compromette la viabilità in un’ area già interessata da decenni dai piani di infrastrutture rurali mai finanziati, sta determinando un pregiudizio notevole alle aziende agricole sul versante degli scambi commerciali.

Ciò premesso, si fa richiesta all’ assessore Puopolo di informare con estrema sollecitudine la comunità residente in ordine alla soluzione che si intende adottare per la sistemazione e la messa in sicurezza della strada in questione e, soprattutto, dei motivi per i quali non si è proceduto sino ad oggi all’ adozione degli atti amministrativi dettati dall’ urgenza del caso , così come si era impegnato a fare nel corso del sopralluogo. L’interrogazione riveste carattere di urgenza in conformità alle disposizioni del regolamento." Fin qui l'interrogazione di Giovanni La Vita.

