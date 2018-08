Ariano, giovani nelle strade e piazze a distribuire abbracci Si può vivere nella vera gioia, senza dover ricorrere all'assunzione di alcol o stupefacenti

L'associazione il Germoglio di Iesse, insieme ad alcuni membri della Pastorale Giovanile e del Rinnovamento nello Spirito, si sono mossi in unità con grande entusiasmo, come chiesa diocesana, per andare a portare gioia e speranza nelle strade del centro di Ariano.

Gremite di giovani, anche per via dell'Ariano Folk Festival in corso in quelle ore. I giovani evangelizzatori, guidati dal Vescovo e Pastore Sergio Melillo, insieme a don Nicola e don Daniele, hanno cercato di testimoniare ai tanti coetani incontrati che si può vivere nella vera gioia, senza dover ricorrere all'assunzione di alcol o stupefacenti, mostrando l'importanza del contatto e dell'ascolto, in un'epoca in cui la tecnologia e la perdita di valori hanno disabituato alla vicinanza e alla tenerezza.

L'evento ormai è diventato un appuntamento fisso durante l'estate sul tricolle, insieme agli abbracci gratis, parole di speranza e vicinanza al popolo arianese e non solo.

"Come sempre - affermano i protagonisti della bella iniziativa - è stata un'esperienza ricca di doni moltiplicati e grazia abbondante fatta di incontri, abbracci, sorrisi, sguardi preziosi. Tutto sotto lo sguardo attento di Dio Padre, che ha compiuto piccoli veri miracoli."

Gianni Vigoroso