"C'è qualcuno nel cimitero, venite a vedere" L'allarme lanciato da una famiglia

di Gianni Vigoroso

"C'è qualcuno nel cimitero, venite, abbiamo visto più persone camminare con le torce accese." Una famiglia di contrada Casavetere dopo aver notato strani movimenti all'interno del camposanto arianese, confermati anche dal versante di via Giacomo Matteotti ha allertato le forze dell'ordine.

Sul posto nel giro di poco tempo si sono portati Polizia, Carabinieri e Vigili Urbani. Il cimitero è stato aperto e si è proceduto ad una ispezione all'interno, lungo i vari viali e tombe. Per oltre un'ora almeno il 70% del luogo sacro è stato passato ai raggi in ogni angolo.

Controlli sono stati effettuati ovunque ma delle persone segnalate all'interno, nessuna traccia. Qualcosa di strano è stato comunque rilevato. Sul versante che affaccia a Rione Martiri è stata ritrovata una scala poi sparita.

Con ogni probabilità che si è intrufolato all'interno, lo ha fatto da questa zona meno visibile. Motivo? Al momento non è dato sapere. Potrebbe trattarsi di una banda dedita al furto di rame, di riti satanici come già accaduto anni fa o di una semplice e vergognosa bravata da parte di ragazzini. Solo poco prima della mezzanotte le forze dell'ordine hanno lasciato la zona ma resterà sorvegliata tutta la notte.

Chi si sarebbe reso protagonista di un'azione del genere, è scappato, facendo perdere ogni traccia disturbato dalla presenza di Polizia, Carabinieri e Vigili Urbani.

Gli inquirenti, non escludono che possano essere stati ladri di rame, con ogni probabilità stranieri o italiani stessi, fa notare qualcuno, scappati dopo aver notato la presenza delle auto delle forze dell'ordine davanti al cancello del cimitero. Come pure non si esclude che possano essersi nascosti all'interno, per poi dileguarsi nella notte dal versante più comodo. Sono nella mattinata di oggi si potrà fare il punto della situazione e capire se vi sia stato qualche tentativo di furto ed eventuali forzature per impadronirsi di oggetti o del prezioso oro rosso.