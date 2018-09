"Benvenuto ad Ariano presidente Mattarella" Grande attesa per l'arrivo a Biogem del capo dello stato

di Gianni Vigoroso

Grande attesa ad Ariano Irpino per l’arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita al centro di ricerche Biogem in occasione dell’inaugurazione del meeting annuale “Le due culture”giunto alla decima edizione.

Il capo dello stato arriverà in elicottero all’arena Pietro Mennea di Rione Martiri e da qui raggiungerà in auto l’area industriale di Camporeale, dove alle 16 è prevista l’apertura dell’evento.

Ne parla con orgoglio il presidente dell’istituto di ricerca arianese Ortensio Zecchino, che negli anni con grande professionalità, dedizione e sacrifici è riuscito a realizzare una struttura considerata oggi tra le più importanti nel panorama della ricerca mondiale.

"E' un evento straordinario che suggella in qualche modo l'importanza che ormai Biogem ha assunto nel panorama della ricerca ma è anche un modo molto generoso, per incoraggiarci a fare meglio. Quest'anno abbiamo avuto risultati positivi importanti sul fronte della ricerca, moltissimi successi, ma Biogem vuole essere anche luogo di elaborazione culturale senza barriere. Il presidente della repubblica credo che abbia colto, questa particolarità di un ente che non fa solo ricerca specifica ma che prova in qualche modo ad assicurare che la cultura sia onorata sempre di più, senza ostacoli."

La decima edizione del Meeting Le Due Culture, è divenuto un appuntamento classico di inizio settembre nel panorama culturale italiano.

Tema di quest’anno è “Cosmologia. L’uomo eterno Ulisse nell’infinità dei mondi”. L’enigmatico fascino dell’Universo sarà, come di consueto, esplorato da molteplici punti di vista, con autorevoli esponenti della cultura scientifica e umanistica, tra cui il Premio Nobel per la Chimica Jean-Marie Lehn e il noto Fisico Antonino Zichichi.

La prima giornata, dopo l’introduzione del Presidente di Biogem, Ortensio Zecchino, prevede gli interventi del filosofo Remo Bodei, attualmente docente presso la University of California di Los Angeles negli Stati Uniti e del prof. Vincenzo Barone, Direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa. Cittadiariano.it trasmetterà l'evento in diretta streaming a partire dalle ore 15:30.

I disagi alla circolazione saranno limitati. Il traffico verrà interrotto come è giusto che sia, solo durante il passaggio sia andata che ritorno del corteo presidenziale grazie ad un apposito piano che vedrà impegnate forze dell'ordine e volontari. Attenzione ai divieti di sosta posizionati dalla Polizia Municipale e Protezione Civile lungo il tragitto a partire da Rione Martiri.