Mattarella arriva ad Ariano Irpino: grande festa|LIVE Il presidente della Repubblica è atterrato nella città del Tricolle. Cronaca dal nostro inviato.

di Gianni Vigoroso e Andrea Fantucchio

Le moto della polizia fanno da apripista al corteo presidenziale in direzione di Campo Reale lungo la Statale 90. Il Presidente salutava dall'auto chi lo attendeva lungo la strada.

Ore 16.10: L'arrivo del Presidente

E' arrivato ad Ariano Irpino il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'elicottero che lo trasportava è atterrato nei pressi dell'arena Mennea.

Ore 15.45: L'attesa

Tricolori, sorrisi, un'atmosfera da grandi occasioni e non potrebbe essere altrimenti. Le strade di Ariano Irpino sono gremite in attesa dell'arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Non solo gli usci delle case e i balconi, anche i tetti delle abitazioni sono “presidiati” dai cittadini che scrutano il cielo a caccia dell'elicottero che trasporta l'inquilino del Colle.

L'arrivo del Capo dello Stato è previsto intorno alle 16.00. Ad attendere il presidente, lungo le strade, ci sarà un folto corteo di bambini. Ad Ariano è attesa anche una grande partecipazione di riferimenti istituzionali a partire dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e dal sindaco della città del tricolle, Domenico Gambacorta.

Il traffico verrà interrotto, durante il passaggio di andata e ritorno del corteo presidenziale, grazie ad un apposito piano che vedrà impegnate forze dell'ordine e volontari. Divieti di sosta di polizia municipale e Protezione civile lungo il tragitto che parte di Rione Martiri.

Non c'è due senza tre...

È la terza volta che un Presidente della Repubblica visita la città di Ariano Irpino. La prima è legata ad un evento triste, il terremoto del 1962, quando era presidente Antonio Segni che venne a portare la propria vicinanza a una popolazione devastata dal sisma. Nel 1988, il “picconatore” Francesco Cossiga inaugurò il maxi-complesso commerciale del Giorgione con Giovanni Spadolini presente a un convegno dedicato a Pasquale Stanislao Mancini, nel centenario della morte. Oggi l'arrivo di Mattarella è legato all'inaugurazione del prestigioso evento del Meeting delle 2 Culture di Biogem: ormai riferimento del panorama scientifico e culturale italiano