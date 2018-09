Sognando Sanremo: il giovane irpino De Filippis in semifinale Il promettente cantautore arianese ha avuto accesso alle seminali di "Area Sanremo".

C'è anche un po' di Irpinia nelle semifinali nazionali di "Area Sanremo" che garantiranno l'accesso alla sezione "Giovani" del Festival canoro che si terrà a dicembre. Il 18enne Francesco Pio De Filippis, di Ariano Irpino (Avellino), ha superato la fase regionale/interregionale dell'Area Sanremo Tour che ha riunito giovani provenienti dal centro Italia. Le selezioni si sono tenute nel comune di Fondi (Lazio): gli aspiranti partecipanti al Festival di Sanremo si sono sfidati di fronte a un folto pubblico e non poteva essere altrimenti per una manifestazione entrata a pieno titolo nella storia italiana. De Filippis ha partecipato al concorso con il suo brano edito “Maga”. Una canzone, a tratti struggente, dove si fa riferimento anche all'incertezza dei progetti per il futuro e alla necessità di “raccoglierne i cocci”. Il prossimo appuntamento è proprio quello delle semifinali che si terranno dal 17 al 21 ottobre: per il giovane De Filippis, e idealmente anche per l'Irpinia, il sogno è a un passo.