Strade asfaltate, viadotti e gallerie ai raggi x in Irpinia Interventi in atto sul tratto Ariano Montecalvo. Gambacorta: "Viabilità più sicura ovunque"

di Gianni Vigoroso

E' stata per anni teatro di incidenti, frane e voragini. Un tratto tra i più insidiosi in Irpinia, che oggi grazie all'intervento della Provincia di Avellino e alla presa di posizione del presidente Domenico Gambacorta verrà messo in sicurezza.

Parliamo della strada statale 414 che dal versante Cimitero di Ariano Irpino, porta a Montecalvo baypassando molte contrade a nord del tricolle. Sono cominciati i lavori di fresatura su gran parte dell'arteria per poi passare nei prossimi giorni alla posa dell'asfalto.

Si tratta di una serie di interventi previsti dal patto per il Sud finanziati dalla Regione alla Provincia per un totale di sette milioni di euro.

A beneficiare di queste opere molte arterie importanti dell'Irpinia i cui lavori sono stati già completati. Lavori che vanno ad unirsi a quelli messi realizzato da Anas e Comune, nell'arianese e che hanno restituito una viabilità più sicura ed efficiente in molte zone come non accadeva da anni.

A questo si associa la messa in sicurezza di ponti e viadotti.

Un check-up delle strutture esistenti e una serie di interventi urgenti già in atto laddove sono state registrate criticità. Lavori in corso sull’A16 Napoli Bari dove è stato inevitabilmente disposto il divieto di transito al casello di Grottaminarda per i mezzi superiori a 7,5 tonnellate.

Disagi soprattutto per il trasporto extraurbano. Ritardi si registrano per coloro che devono raggiungere scuole e luoghi di lavoro. Tutte le corse provenienti da Napoli, Avellino e Benevento via autostrada stanno effettuando un percorso alternativo: uscita casello Benevento, Castel del Lago, Passo Eclano, Grottaminarda. Mentre i mezzi in partenza da Grottaminarda e diretti a Bisaccia e Vallata, dirottati lungo la via Ufita fino al casello di Vallata.

Sono circa 31mila i ponti e i viadotti presenti in tutta Italia. Sulla rete autostradale sono oltre 4.200 le opere maggiori tra ponti, viadotti e gallerie e 9.000 quelle idrauliche minori. In estensione, più del 12% dell’intera rete. D’ora in avanti le attività di sorveglianza dovranno essere costanti e incisive attraverso ispezioni periodiche effettuate da tecnici specializzati, monitoraggio geotecnico visivo, idraulico e strumentale, indagini geognostiche.

Ogni ente gestore dovrà fare la sua parte. Anas e Comuni dovranno garantire la sicurezza ad automobilisti e pedoni. Si circola intanto ancora a senso unico alternato mediante semafori lungo la Variante Manna Tre Torri ad Ariano Irpino i cui lavori di messa in sicurezza del viadotto da parte dell’Anas non sono ancora cominciati.