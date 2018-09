Ariano, una busta con siringhe sporche di sangue davanti casa La denuncia di una mamma

"Siamo arrivati alla frutta!!! Davanti casa in contrada Cesine, zona "tranquilla" una busta piena di siringhe aperte, sangue chissà cos'altro!! I miei figli avrebbero potuto toccarla, non ci posso credere."

Sono le parole di una mamma, dopo la sconcertante scoperta. Monica Anelli, insieme a suo marito ha avvertito immediatamente le forze dell'ordine. Ma nonostante la gravita del gesto, non si sa compiuto da chi, non vi è stata la massima attenzione, anzi si è assistito per ore ad un assurdo scaricabariile. Quasi come se non fosse così allarmante la situazione.

E pensare che davvero quelle siringhe potevano finire tra le mani dei bambini, intenti a giocare. Non è la prima volta che vengono rinvenute siringhe lungo strade e spazi verdi ad Ariano. E non sempre chi di competenza è intervenuto, adottando le giuste misure di prevenzione.

Gianni Vigoroso