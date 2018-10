Una "casa del sesso" vicino al Santuario ad Ariano L'andirivieni, non certo verso le porte del tempio, non è passato inosservato agli abitanti

di Gianni Vigoroso

Curiosità, via vai insolito di uomini, navigatori in azione e un telefono bollente che squilla a più non posso....

Chissà se anche le vie del piacere sono infinite come quelle del Signore? Di sicuro una via, quella adiacente al Santuario della Madonna del Carmine ad Ariano Irpino, conduce dritta alle porte del paradiso gestito in un’abitazione da una donna orientale che adesca clienti su un noto sito di annunci.

Gli avventori della casa d'appuntamento, molti dei quali sarebbero professionisti della città, mariti e giovani provenienti da fuori, si fingono fedeli per depistare da ogni sospetto a riguardo ma in realtà sono fedeli solo agli incontri trasgressivi con chi promette attimi di relax.

L'andirivieni, non certo verso le porte del tempio, in effetti non è passato inosservato agli abitanti della zona. In molti hanno notato lo strano e insolito movimento. E più di un commento è scappato a proposito di quegli avventori devoti ma a tutt'altra consuetudine. Il gossip, si sa, si monta facilmente quando il diavolo si accosta all'acquasanta. E lo scandalo è presto imbastito.

La bocca di rosa pret-a-porter, si nasconde al momento dietro annunci infuocati su un noto sito internet definendosi, simpatica, sexy modella, elegantissima, sensualissima e molto maliziosa. Disponibile come esclusiva ed indimenticabile, tutti i giorni, anche la domenica, quando la zona è ancora più frequentata.

Gli incontri proibiti che si consumano a pochi passi dal luogo di culto, nel cuore di Rione San Rocco e sotto le mura dei tranesi, stanno minando persino la pace, non solo quella dei sensi, di chi sa e mugugna in attesa di mettere fine a quella processione, non certo sacra, verso la casa del piacere a prezzi per niente proibitivi.

Un episodio analogo qualche anno fa aveva riguardato la contrada Stillo, nelle vicinanze di un altro luogo sacro, dedicato a San Gerardo, poi scoperto e chiuso dalla Polizia dopo aver individuato due donne. Negli anni 90 e 2000 venne invece scoperta la prima casa a luce rosse sul tricolle in via Parzanese, in un vicoletto non molto distante dalla Basilica Cattedrale e successivamente vi fu il sequestro dei night in via Maddalena, Trave e Ponnola.