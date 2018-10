Ariano, randagismo. Asl: servizio garantito, nessuna emergenza Un nuovo ed efficiente ambulatorio veterinario pubblico...

I servizi veterinari dell'Asl hanno messo in campo una serie di provvedimenti finalizzati al contenimento del fenomeno e alla razionale gestione del randagismo, uno dei principali problemi di igiene urbana veterinaria.

I principali strumenti di contenimento sono certamente costituiti da una serie di interventi sui 118 Comuni della provincia, che in questa prima metà dell’anno si sono concretizzati con incremento dell’anagrafe canina mediante l’applicazione di circa 4500 microchip, con la cattura di circa 700 randagi, con 1.106 interventi di sterilizzazione chirurgica e con oltre 200 operazioni di soccorso ad animali feriti.

Questa strategie di lotta al randagismo sono attuate anche e soprattutto nel territorio del Comune di Ariano Irpino che costituisce, dopo il capoluogo, un’importante area urbana e dove la realizzazione di un nuovo ed efficiente ambulatorio veterinario pubblico costituirà un ulteriore apporto al contenimento del fenomeno.

Attualmente le attività di cattura sul territorio arianese sono garantite da due automezzi e le attività di sterilizzazione chirurgica continuano con la già avvenuta attivazione di una seconda chirurgia presso l’ambulatorio Asl di Monteforte Irpino cui sono stati dedicati quattro dirigenti veterinari. In data 30 luglio 2018 l'Asl di Avellino ha proceduto all'aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione dei locali da adibire ai servizi veterinari per un importo fissato in 30.000 euro. Successivamente, il 7 agosto 2018, la ditta aggiudicataria ha comunicato la propria volontà di rinunciare all'affidamento, pertanto l'Azienda sanitaria locale sta procedendo ad un nuovo affidamento per l'avvio dei lavori. Nella foto, cani abbandonati e in cerca di amore ad Ariano Irpino.

Redazione Av