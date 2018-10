"Vado a lavorare per pagare le multe alla Polizia Municipale" La storia di Giovanni Maiello ad Ariano Irpino

di Gianni Vigoroso

Una lista di verbali per divieto di sosta, quasi come da collezione ormai per un'autotrasportatore arianese. E' la storia di Giovanni Maiello 47 anni sposato e padre di due figli.

Nel mirino della Polizia Municipale di Ariano Irpino, il suo tir Scania, parcheggiato sotto casa, nel Piano di Zona, a pochi passi dal Santuario Madonna di Fatima.

"Contro di me sembra che ci sia ormai un vero e proprio accanimento. Non faccio in tempo a rientrare nel fine settimana che puntualmente c'è una pattuglia della Polizia Municipale pronta ad attendermi e a multare il mio tir, parcheggiato ordinatamente di fronte alla palazzina in cui abito, nell'unico posto disponibile, sicuro e meno difficoltoso per effettuare manovre. Ma a qualcuno il mio camion evidentemente da fastidio a tal punto da avviare contro di me una vera e propria crociata."

Giovanni ci mostra gli ultimi 8 verbali ricevuti, di cui cinque regolarmente pagati al Comune di Ariano Irpino.

"Rischio la mia vita ogni giorno, in giro per l'Italia, non ricevo multe da nessuna parte, perchè da anni so cosa significa viaggiare in ordine, arrivo il fine settimana nel mio paese e puntualmente, lo ripeto, c'è una multa che mi attende, forse già bella e pronta.

Addirittura mi è arrivata una multa datata 18 giugno 2018 e il camion quel giorno e a quell'ora esatta era a Salerno. L'ho pagata ugualmente ma e' tutto documentato.

Le ultime tre non le pagherò, ora basta, la pazienza ha un limite. Ditemelo chiaramente, che cosa devo fare, lavorare per finanziare le casse del Comune di Ariano Irpino? Perchè non ci viene data la possibilità di parcheggiare in una piazzola, naturalmente videosorvegliata, pagando anche il posteggio? Io non lo lascio ovunque il mio camion alla luce anche degli ultimi furti che stanno interessando proprio questo nostro territorio. Si tovi al più presto una soluzione per il bene di tutti."

Una problematica piuttosto seria quella che riguarda gli autotrasportatori ad Ariano Irpino, città sprovvista al momento di un'area adibita al parcheggio dei mezzi, come esiste in altre realtà, nei comuni limitrofi a partire da Grottaminarda.

Lo stesso spazio adibito a sosta dei camion, in via Viggiano di fronte alle case gialle è abusivo, essendo quella un'area ben indicata dalla Protezione Civile come punto di raccolta in caso di calamità. Ma misteriosamente qui la tabella di colore verde è sparita ed è stata sostituita con un'altra che indica la sosta dei mezzi. Se accadrà qualcosa di grave il Comune è responsabile di questa strana "sparizione". Ci auguriamo che il responsabile della Protezione Civile Gerardo Schiavo sempre puntuale e sensibile e l'assessorato al ramo nonchè alle periferie, verifichino attentamente questa situazione anomala.