Cane investito da auto pirata, soccorsi lenti e superficiali L'odissea di un povero animale travolto lungo la Variante ad Ariano Irpino

E' rimasto circa due ore e mezza vergognosamente in un cartone, sanguinante alla testa e paralizzato alle gambe dopo essere stato investito da un'auto pirata lungo la Variante ad Ariano Irpino, all'altezza del bivio della statale 90 delle puglie che porta a località Loreto. L'autista è scappato via senza fermarsi.

E' l'ennesima situazione di emergenza che evidenzia purtroppo l'inefficienza del servizio veterinario dell'Asl di Avellino. La Polizia Municipale, intervenuta subito sul posto ha contattato gli uffici di Piazza Mazzini per segnalare l'urgenza. E' giunto un medico veterinario, il quale si è limitato però solo a constatare la situazione e basta.

E' sembrato di capire che la sede di Ariano Irpino è sprovvista di qualsiasi strumento in caso di emergenze simili. Quindi, nessun intervento di primo soccorso, medicazione o ventuale assunzione di farmaci per attenuare il dolore. L'animale non è stato neppure visitato.

Dolori atroci e sofferenze, un commerciante del luogo si è prodigato ospitando quel cartone, in un posto riparato, davanti all'ngresso della sua attività. E' rimasto sul posto insieme alla polizia municipale fino all'arrivo dell'ambulanza veterinaria. Dell'accaduto è stata informata attraverso una nostra segnalazione anche il direttore generale dell'Asl Maria Morgante.

Non è la prima volta che si registrano anomalie e superficialità di fronte ad episodi del genere. Si perde troppo tempo ogni qualvolta viene segnalata la presenza di un animale ferito. E in questi casì come per una vita umana i minuti diventano preziosi. Fino a qualche anno fa tutto questo era impensabile, quando a garantire il servizio vi era la struttura Aspa di via Pasteni.

Il cane, all'arrivo dell'ambulanza con tutta calma è stato caricato e trasporto al pronto soccorso dell'ospedale veterinario di Monteforte per essere sottoposto ad una prima valutazione. Non è escluso, vista la gravità della situazione e i tempi lunghi di attesa che avrebbero peggiorato il suo stato, che possa essere trasferito al Criuv di Napoli.

Ente Nazionale Protezione Animali. Ciò che bisogna necessariamente sapere:

Un animale è coinvolto in un incidente stradale

Il nuovo Codice della Strada impone - per fortuna - l'obbligo di soccorrere gli animali coinvolti negli incidenti stradali. Se siete testimoni di un incidente stradale nel quale è coinvolto anche un animale, avete l'obbligo di prestare soccorso agli umani e agli animali. Se chiamate il 118, il 112 o il 113, ricordatevi di segnalare la presenza di un animale da soccorrere e ricordatevi, per evitare dimenticanze altrui, che anche gli animali vanno soccorsi. Per legge!



Un cane è stato investito e l'automobilista è fuggito

Capita spesso, purtroppo. Appuntatevi la targa della vettura, se riuscite fate una foto del pirata della strada con il vostro smartphone. Poi prestate soccorso all'animale, se necessario chiedendo aiuto a un veterinario. Ricordatevi, infine, di denunciare il fatto alle forze dell'ordine consegnando le prove e indicando il nome del veterinario che è intervenuto sul posto affinché la cartella clinica dell'animale soccorso diventi poi prova del reato. Perché è proprio un reato e il pirata della strada merita di essere perseguito.



Gianni Vigoroso