LIVE | Bari-Avellino 0-0 all'intervallo: Gytkjaer spreca, lupi vicini al gol

Il match Bari-Avellino
Fine primo tempo: Bari-Avellino 0-0
45' - Due minuti di recupero.
44' - Nuova fase di equilibrio dopo un buonissimo momento biancoverde.
27' - Simic e Cancellotti chiudono su Gytkjaer. Il danese cade su Cancellotti: necessario l'intervento dello staff medico.
26' - L'Avellino crea, ma non finalizza: Tutino riapre su Missori che non trova Biasci per il tocco sottomisura.
24' - Equilibrio nel match con l'Avellino che si presenta con Sounas e Biasci nelle soluzioni offensive. Arrivo di altri tifosi biancoverdi al "San Nicola".
6' - Occasione Bari con super Daffara: grande intervento sul colpo di Braunoder con Gytkaer che sbaglia clamorosamente il tap-in.
5' - Ammonito Cancellotti.
2' - Ben 7 minivan di tifosi diretti a Bari sono rimasti coinvolti in un incidente stradale con tamponamento a catena all'altezza di Molfetta. Danni ai veicoli, ma fortunatamente non si segnalano feriti gravi tra le persone coinvolte nel sinistro. Pronto intervento di ambulanze e della Polizia Stradale per i rilievi del caso.
1' - Via al match del "San Nicola".
Il tabellino
Serie B
Diciottesima Giornata
Bari-Avellino 0-0
Bari (3-4-2-1): Cerofolini; Pucino, Meroni, Nikolaou; Dickmann, Verreth, Maggiore, Mane; Castrovilli, Braunoder; Gytkjaer. All. Vivarini. A disp. Pissardo, Burgio, Pagano, Bellomo, Moncini, Kassama, Antonucci, Rao, Partipilo, Vicari, Colangiuli, Cerri
Avellino (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Enrici; Missori, Besaggio, Palmiero, Sounas, Milani; Biasci, Tutino. All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Gyabuaa, Patierno, Russo, Palumbo, Cagnano, Lescano, Panico, Manzi
Arbitro: Zufferli
Ammoniti: Cancellotti (A)
Assistenti: Capaldo e Pistarelli
Quarto ufficiale: Mucera
VAR e AVAR: Cosso e Meraviglia
Alle 19.30 il calcio d'inizio di Bari-Avellino e Biancolino punta su Milani esterno sinistro con Cancellotti nella linea dei difensori per il 3-5-2 superando l'assenza di Fontanarosa e confermando il modulo dell'ultimo match. Palumbo in panchina.