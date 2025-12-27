LIVE | Bari-Avellino 0-0 all'intervallo: Gytkjaer spreca, lupi vicini al gol Epilogo del 2025 per il torneo cadetto al "San Nicola"

Il match Bari-Avellino

Fine primo tempo: Bari-Avellino 0-0

45' - Due minuti di recupero.

44' - Nuova fase di equilibrio dopo un buonissimo momento biancoverde.

27' - Simic e Cancellotti chiudono su Gytkjaer. Il danese cade su Cancellotti: necessario l'intervento dello staff medico.

26' - L'Avellino crea, ma non finalizza: Tutino riapre su Missori che non trova Biasci per il tocco sottomisura.

24' - Equilibrio nel match con l'Avellino che si presenta con Sounas e Biasci nelle soluzioni offensive. Arrivo di altri tifosi biancoverdi al "San Nicola".

6' - Occasione Bari con super Daffara: grande intervento sul colpo di Braunoder con Gytkaer che sbaglia clamorosamente il tap-in.

5' - Ammonito Cancellotti.

2' - Ben 7 minivan di tifosi diretti a Bari sono rimasti coinvolti in un incidente stradale con tamponamento a catena all'altezza di Molfetta. Danni ai veicoli, ma fortunatamente non si segnalano feriti gravi tra le persone coinvolte nel sinistro. Pronto intervento di ambulanze e della Polizia Stradale per i rilievi del caso.

1' - Via al match del "San Nicola".

Il tabellino

Serie B

Diciottesima Giornata

Bari-Avellino 0-0

Bari (3-4-2-1): Cerofolini; Pucino, Meroni, Nikolaou; Dickmann, Verreth, Maggiore, Mane; Castrovilli, Braunoder; Gytkjaer. All. Vivarini. A disp. Pissardo, Burgio, Pagano, Bellomo, Moncini, Kassama, Antonucci, Rao, Partipilo, Vicari, Colangiuli, Cerri

Avellino (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Enrici; Missori, Besaggio, Palmiero, Sounas, Milani; Biasci, Tutino. All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Gyabuaa, Patierno, Russo, Palumbo, Cagnano, Lescano, Panico, Manzi

Arbitro: Zufferli

Ammoniti: Cancellotti (A)

Assistenti: Capaldo e Pistarelli

Quarto ufficiale: Mucera

VAR e AVAR: Cosso e Meraviglia

Alle 19.30 il calcio d'inizio di Bari-Avellino e Biancolino punta su Milani esterno sinistro con Cancellotti nella linea dei difensori per il 3-5-2 superando l'assenza di Fontanarosa e confermando il modulo dell'ultimo match. Palumbo in panchina.