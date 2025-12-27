Spedizione punitiva a un minorenne: in carcere l'ex boss Moscatiello Il 17enne torinese aveva avuto un diverbio con il figlio del boss mandalo in ospedale

di Paola Iandolo

E' stato arrestato a Torino, l’ex boss del clan Genovese operantivo adAvellino e nell’hinterland negli anni 2000. In manette è finito Gianluca Moscatiello, 49 anni originario di Atripalda, accusato di aver organizzato una spedizione punitiva nei confronti di un 17enne che a marzo aveva litigato con il figlio 19enne. Moscatiello, insieme ad altri, avrebbe organizzato la vendetta. Il minorenne venne picchiato a sangue da sette persone per aver picchiato e mandato in ospedale con una prognosi di ventuno giorni il figlio del boss.

Dopo aver perso i sensi, il 17enne fu messo su un lenzuolo e caricato a bordo di un Suv. Venne ritrovato dai genitori alcune ore dopo. Fu necessario il ricovero. Le indagini hanno portato all’arresto a distanza di mesi di Moscatiello e di altre tre persone, tra cui un suo cugino. Ad incastrarli messaggi di vendetta e un video consegnato agli inquireinti da una residente della zona. Il 49enne irpino in passato fu condannato per la sua appartenenza al clan e per associazione a delinquere, omicidio e spaccio di sostanza stupefacente.

