Pali "sfigati" sulla Panoramica ad Ariano. Fuori un altro Violento schianto nella notte

A terra ci sono ancora i resti della carrozzeria di un'auto sul marciapiede e parte della carreggiata oltre all'ennesimo palo abbattuto e rimasto inclinato. E' successo incredibilmente sempre allo stesso punto della panoramica, meglio nota come strada pazza.

Lo schianto è avvenuto nel cuore della notte, ma solo stamane i consueti amanti della camminata salutare si sono accorti di ciò che è accaduto.

Un impatto violentissimo per una strana coincidenza nel punto esatto in cui sono avvenuti altri incidenti del genere e che hanno determinato la rimozione di due pali, mai tornati al loro posto.

E in questa zona la cronaca ha fatto registrare negli anni purtroppo anche un incidente mortale. Si tratta di un 92enne di Ariano Irpino, Carlo Paduano, di Rione Cappelluzzo. L'anziano era alla guida della sua fiat seicento e stava percorrendo la panoramica. Si schiantò contro un palo dopo essere stato colto da malore. Arrivò ancora vivo nel vicino ospedale di via Maddalena ma non vi fu nulla da fare.

Gianni Vigoroso