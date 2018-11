Raccolta di viveri, al via la settimana dedicata ai poveri La diocesi di Ariano Irpino Lacedonia, in sintonia con Papa Francesco

Domenica 18 novembre, sarà celebrata in tutto il mondo la seconda giornata dei poveri, istituita da papa Francesco lo scorso anno, a conclusione del Giubileo della Misericordia.

Papa Francesco, dopo la Messa, parteciperà, nell’aula Paolo VI, al pranzo con circa tremila poveri della capitale.

Anche la diocesi di Ariano Irpino - Lacedonia ha risposto con entusiasmo all’invito del Pontefice e il Vescovo Sergio Melillo, in collaborazione con la Caritas diocesana, ha promosso, nella settimana che va dall’11 al 18 novembre, incontri di preghiera e di formazione, che si concluderanno con un momento di festa e di condivisione: il pranzo con e per i poveri nella parrocchia Santa Teresa di Gesù Bambino, in contrada Tressanti.

Melillo ha scritto una lettera in cui ci invita a riflettere sul significato del tema scelto per questa giornata:

“Questo povero grida e il Signore lo ascolta” (Sal 34, 7). In una società spesso indifferente nei confronti di chi soffre, piena di pregiudizi e di timori nei confronti del diverso, dobbiamo interrogarci sul nostro atteggiamento verso le mille forme di povertà che esistono nel mondo ed anche intorno a noi. Il Vescovo ci sollecita soprattutto all’accoglienza dei più poveri tra i poveri, i migranti, che, fuggendo da situazioni drammatiche, arrivano nel nostro Paese dopo viaggi disumani, alla ricerca di condizioni di vita dignitose. Per noi cristiani il povero è Cristo e siamo chiamati a gesti concreti di accoglienza nei confronti di tutti, senza distinzioni etniche, e all’impegno per il bene comune, affinché si realizzi l’ideale della “civiltà dell’amore” che propone la Chiesa."

Nel dettaglio, questo il programma che si terrà in Diocesi da domenica 11 a domenica 18 novembre 2018: Domenica 11 novembre, alle ore 19,00 in tutte le comunità parrocchiali della diocesi, momento di adorazione eucaristica.? Mercoledì 14 novembre, alle ore 21,00 ad Ariano Irpino presso il Centro Pastorale san Francesco incontro di formazione per tutti gli operatori Caritas della diocesi. Venerdì 16 novembre, alle ore 10,30 incontro di clero a Lacedonia presso lo Sprar - La città della Luna-. Dalle 10,30 alle 11,30 lectio divina su: “Lo straniero nell’Antico Testamento” a cura di Padre Francesco De Feo Ofm. Dalle 11,45 alle 12,45 testimonianze dei ragazzi ospiti dello Sprar. Domenica 18 novembre, alle ore 13,00 Agape fraterna con e per i poveri presso la parrocchia Santa Teresa di Gesù Bambino, contrada Tressanti Ariano Irpino. Da lunedì 12 a venerdì 16 novembre, in serata l’Ufficio di Caritas Diocesana insieme all’équipe sarà disponibile a raggiungere le varie parrocchie della Diocesi per incontri di riflessione.

Durante la settimana le parrocchie della Diocesi sono state invitate alla raccolta di viveri per i poveri. Le provviste saranno consegnate durante la celebrazione di domenica 18 novembre in Cattedrale alle ore 18.30 al momento dell’offertorio.

Gianni Vigoroso