Tribunali minori: Gambacorta e Repole a Catania Presenti i sindaci dei 30 comuni in cui sono stati soppressi i tribunali nel 2013

Importante assemblea a Catania del Coordinamento Nazionale Giustizia di Prossimità formato dai Sindaci dei 30 comuni in cui sono stati soppressi, a settembre 2013, i Tribunali.

Hanno partecipato anche alcuni parlamentari e i rappresentanti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati cancellati dalla riforma.

Così Domenico Gambacorta, sindaco di Ariano Irpino, presente all'incontro in Sicilia: "Approfittare della volontà espressa dal Governo Conte di “una rivisitazione della geografia giudiziaria con l’obiettivo di riportare tribunali procure ed uffici del giudice di pace vicino ai cittadini e alle imprese. Ora occorre sensibilizzare tutti i parlamentari perché sollecitino, con un disegno di legge, l’attuazione del Paragrafo 12 del Contratto di Governo siglato tra la Lega e il Movimento Cinque Stelle. Il governo rispetti i patti."

Delegazione composta dal sindaco di Ariano Irpino Domenico Gambacorta, da Rosanna Repole ex primo cittadino di Sant'Angelo dei Lombardi, dagli avvocati Marcello Luparella, Antonio De Gregorio e Licia Rafaniello.

Gambacorta e Repole, hanno evidenziato le gravi difficoltà e la perdita di ruolo per le aree interne, che si è detreminata dopo la scellerata decisione legata alla soppressione dei due importanti presidi di giustizia in Valle Ufita e in Alta Irpinia.

Gianni Vigoroso