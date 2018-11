Frana un costone sulla Variante Manna Tre Torri/FOTO E VIDEO Carabinieri e Vigili del Fuoco evitano il peggio

E' successo ancora una volta all'altezza del vallone Monaco. Un costone è venuto giù spazzando via una sorta di palizzata in legno rivelatasi già negli anni scorsi inconsistente e ad alto rischio. La pioggia cosnistente delle ultime ore e naturalmente la cronica mancanza di manutenzione hanno influito non poco su questo ennesimo cedimento.

Fortunatamente non si registrano conseguenze a persone. Ma poteva decisamente andare peggio, se vi fosse stata qualche alto in sosta in quella piazzola o di passaggio in quel momento, diretta in località Orneta.

Un solo automobilista, a bordo di una fiat 500 si è ritrovato a transitare poco dopo il crollo, impattando in maniera lieve contro il materiale rovesciatosi sull'asfalto. Solo un po di spavento ma fortuna nulla di grave.

Sul posto immediatamente sono giunti i carabinieri che con il loro intervento, essendo la strada priva di illuminazione pubblica hanno evitato il peggio. Allertati i Vigili del Fuoco. Una squadra è giunta da Grottaminarda. Sul posto un reperibile dell'Anas e una squadra di operai della Provincia. E' toccato a quest'ultimo ente provvedere alla rimozione del legname, terreno e detriti, in attesa della messa in sicurezza del costone. Questa volta si spera in maniera definitiva. Ma solo nella mattinata di domani si potrà fare una valutazione più approfondita. Al momento la zona è stata transennata. Nessun divieto alla circolazione.

La speranza è che non venga installato anche qui, come accaduto neli pressi del bivio di Melito Irpino un nuovo semaforo eterno. Per non parlare del senso unico alternato proprio a pochi metri dalla frana in questione, per la pericolosità di un ponte i cui lavori di messa in sicurezza restano ancora fermi al palo. A nulla è valso neppure l'intervento della Vita in Diretta, giunta ad Ariano Irpino, all'indomani della tragedia di Genova.

Gianni Vigoroso