Caso Vigili del Fuoco Ariano: arriva la risposta da Avellino La nota del comandante provinciale Rosa D'Eliseo

Con riferimento alla temporanea sospensione dell’attività operativa della sede volontaria VVF di Ariano Irpino la Scrivente intende comunicare l’assoluta convinzione della necessaria presenza di una sede operativa VVF in tale comprensorio territoriale, convinzione condivisa anche dalla Prefettura e dall’Amministrazione comunale.

Ciò premesso a chiarimento di quanto riportato in alcune testate giornalistiche locali si precisa quanto segue. Con l’attuazione del Decreto Legislativo 29-5-2017 n° 97, in materia di personale volontario, il personale volontario in servizio presso il distaccamento in oggetto ha optato, a domanda e in via alternativa, per l’elenco di volontari per le necessità delle strutture Centrali e periferiche (Comandi Provinciali VVF), istituito con decreto ministeriale del 30/10/2018, preferendo di fatto tale elenco a quello dei distaccamenti volontari e rendendo non più possibile, il loro impiego operativo presso la sede volontaria. Tale scelta, evidentemente è stata effettuata anche in considerazione della comprensibile possibilità di poter partecipare alla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario, di recente pubblicata.

Questo Comando, a seguito del trasferimento delle unità da un elenco all’altro ha temporaneamente sospeso l’operatività del Distaccamento in attesa dell’imminente corso di formazione riservato ad altro nuovo personale volontario del comprensorio di Ariano.

Infatti in previsione del possibile verificarsi di una improvvisa carenza di organico la scrivente si è attivata da circa un anno per l’avvio della procedura di reclutamento e successivo corso di formazione destinato esclusivamente al personale da impiegare nei distaccamenti volontari , ottenendo il decreto per 18 unità volontarie ; l’inizio del corso di formazione è previsto per i prossimo 11 dicembre e pertanto dopo un breve periodo di affiancamento al personale permanente è presumibile che nei primi mesi del prossimo anno il distaccamento sarà nuovamente operativo.

Di quanto sopra è stata informata l’Amministrazione Comunale al fine del mantenimento della sede fino alla riattivazione dell’operatività.

Vorrei, con l’occasione rappresentare che la presenza di sedi operative permanenti e volontarie VVF distribuite sul territorio provinciale consentono di poter più efficacemente svolgere l’attività istituzionale di soccorso per cui la scrivente nell’attuale funzione di Comandante di adopererà con ogni strumento per il perseguimento di tale obiettivo.