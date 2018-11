Sfiducia e prospettive politiche. Mai più fa il punto Conferenza stampa ad Avellino

Domani, venerdì 30 novembre, alle ore 10:30, in piazza Libertà n°11, nei locali al primo piano di Palazzo Testa, il gruppo Mai Più, composto da Luca Cipriano, Marietta Giordano e Leonardo Festa, terrà una conferenza stampa per fare un punto sull’avvenuta sfiducia al sindaco Ciampi e sulla situazione politica in città.

Redazione Av