Simona Atzori, la bella ballerina senza braccia ad Ariano Un incontro motivazionale gratuito con un'artista molto speciale

. Il Csv (Centro Servizi Volontariato) in occasione della riapertura della sede di Ariano Irpino in via XXV aprile, ha organizzato per domani venerdì 30 novembre un incontro motivazionale gratuito con un'artista molto speciale.

“Le divers..abilità” … diverso da chi? E' il tema dell'incontro con Simona Atzori che ha dimostrato come, nonostante la disabilità, si possa diventare ballerine.

“Una libellula non potrebbe volare a causa delle dimensioni del corpo, del peso e della forma delle sue ali, ma la libellula non lo sa e perciò continua a volare” spiega la Atzori che nel corso degli anni non ha mai ascoltato chi le diceva: “non si può”; ed ha trovato sempre il modo migliore di esprimersi attraverso la danza e la pittura, nonostante la mancanza di entrambe le braccia.

“Manteniamo alta l'attenzione su temi delicati e mai abbastanza affrontati” dice Giuseppe D'Argenio, presidente del Csv di Avellino. L'appuntamento è per le 16 e 30 all'auditorium comunale.

Gianni Vigoroso