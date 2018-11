Neve in Irpinia. I primi fiocchi imbiancano il Partenio Le immagini

Temperature drasticamente in calo. Uno sbalzo termico improvviso dopo settimane di tempo mite e clima fuori stagione. Nelle scorse ore a corredare l'arrivo del freddo pungente, intenso e improvviso è arrivata la neve in Irpinia. A documentare l'ingresso della dama bianca L'Osservatorio di Montevergine che ha postato alcune foto e video dei primi fiocchi. Sono arrivati puntuali centinaia di like e commenti sul social. Dopo la prima neve sul Laceno delle scorse settimane ecco l'ingresso della dama bianca anche sul Monte di Mamma Schiavona. Qualche appassionato escursionista, buon conoscitore dei sentieri puntuale ha arricchito la gallery con foto e video. Uno spettacolo atteso da tanti.