Ariano, svolta a Creta: il Comune ottiene 70.000 euro Interventi di somma urgenza disposti dalla Protezione Civile

di Gianni Vigoroso

Svolta per contrada Creta. Il Comune di Ariano Irpino ottiene un importante finanziamento di 70.000 euro dalla Protezione Civile della Regione Campania diretta da Claudia Campobasso. Si tratta, così come avvenuto solo pochi giorni fa per il fiume Cervaro a rischio esondazione, di un intervento di somma urgenza.

Situazione affrontata con la massima determinazione dal Genio Civile di Ariano Irpino vista la grave criticità in atto. Si tratta della strada comunale che collega Ariano a Melito Irpino, da anni alle prese con una lunga emergenza legata oltre ai fenomeni di dissesto ben noti, ad una rete idrica obsoleta.

Campobasso ha avuto due giorni fa un colloquio con il vice sindaco Giovannantonio Puopolo, il quale a sua volta ha informato immediatamente della possibilità di poter ottenere un finanziamento risolutivo l'area tecnica del Comune diretta da Fernando Capone. Non si è perso tempo. Da qui tutti i passaggi tecnici necessari di concerto con il Genio Civile e il provvedimento di somma urgenza diramato nella giornata odierna. Il Comune sarà il soggetto attuatore delle opere che si andranno a realizzare con la massima urgenza mentre alla Protezione Civile spetterà l'alta sorveglianza.

La nota diramata dal dirigente Regione Campania Protezione civile emergenza e post emergenza Clauda Campobasso:

"Gli accertamenti eseguiti dai tecnici regionali hanno evidenziato che, a seguito delle recenti intense piogge, la strada comunale risulta danneggiata in modo tale da renderla quasi impraticabile da mesi.

L'arteria in questione seppure ubicata in zona rurale di Ariano Irpino risulta di particolare rilevanza e importanza, costituendo il collegamento tra il centro della città e numerose località rurali densamente popolate.

L'interruzione di detta strada costituisce enorme disagio per gli abitanti da essa serviti in quanto costretti, per raggiungere la città e quindi i servizi essenziali ed importanti quali scuole, ospedale ecc., ad un percorso alternativo di circa venti chilometri.

La strada assume importanza strategica, anche ai fini di Protezione Civile, in quanto oltre alla statale 90 delle puglie risulta essere l'unica arteria alternativa di collegamento con il casello autostradale e i comuni limitrofi della Valle dell'Ufita a partire da Melito Irpino."

La protezione civile ha finanziato l'intervento con altri 70.000,00 euro oltre quelli già destinati alla sistemazione idraulica del fiume Cervaro a Savignano Irpino, i cui lavori sono cominciati da alcuni giorni, fino a restituire già un quadro ottimale sul versante che affaccia allo scalo di Savignano scalo.