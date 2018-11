Fca: Diesel ed elettrico per il futuro di Pratola Serra La soddisfazione di Giuseppe Zaolino

Le notizie uffuciali che arrivano da Torino al termine dell’incontro con i nuovi Vertici di Fca “Rassicurano”i 1800 lavoratori di Pratola Serra.

Confermato l’arrivo del nuovo motore diesel Euro 6 Final ( da noi anticipato ad Ottobre) che fara’ circolare le auto equipaggiate fino al 2030.

La notizia ancora piu’ confortante è l’arrivo dell’elettrico entro la fine del 2019 che compensera’nel tempo il calo del diesel.

L’ufficialita’di queste notizie per noi della Fismic, dichiara un soddisfatto Zaolino arrivano direttamente dal nostro Segretario Generale Nazionale Roberto Di Maulo che ha partecipato all’incontro di Torino e che sara’ad Avellino il 6 Dicembre per partecipare all’assemblea che si terra’ in fabbrica.

Sara’ l’occasione per confrontarci con tutti i lavoratori e saranno forniti i dettagli dell’operazione“ Rilancio”.

Pratola Serra conclude Zaolino ha le carte in regola per affrontare le prossime sfide, consapevoli che non tutti i problemi sono stati risolti ma con le notizie che arrivano da Torino, ci sono le condizioni per il superamento graduale del Diesel con l’arrivo delle nuove tecnologie ed il passaggio all’elettrico.

