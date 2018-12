Pirati della strada sulla variante: "Qui si rischia il morto" Avellino, sos da contrada Chiaira: nelle ore di punta le auto in controsenso per evitare la coda

Per evitare le code che si formano lungo la variante non si fanno scrupolo di mettere a rischio l'incolumità di altri automobilisti. E' quanto accade sistematicamente a contrada Chiaira ad Avellino, all'altezza della rotatoria nei pressi del comando provinciale dei vigili del fuoco.

Le manovre dei furbetti al volante. Nelle ore di punta le auto restano incolonnate sulla statale 7 bis lungo la corsia in direzione di Atripalda. E' in quel momento che i furbetti al volante entrano in azione e imboccano l'uscita in direzione di contrada Chiara. Fin qui nulla di strano: ma all'altezza dello stop invece di proseguire lungo la carreggiata sterzano a sinistra con una spericolata inversione e vanno in controsenso senza preoccuparsi di chi proviene nella giusta direzione, rischiando di causare scontri frontali dagli esiti imprevedibili. Poi, tornano sulla variante, superando così furbescamente la coda.

La denuncia in un video. I residenti della zona hanno da tempo lanciato l'allarme, ma finora nessuno è ancora intervenuto. Una segnalazione è stata inoltrata anche al comando provinciale della polizia stradale, che sta verificando la denuncia. Ora il caso – che sta suscitando proteste anche molto vibrate – sarà portato all'attenzione del prefetto di Avellino, Maria Tirone. Non si esclude una raccolta di firme tra gli abitanti della zona da inoltrare anche all'Anas. Intanto, sono stati realizzati anche dei filmati che confermano la gravità della situazione.

Come evitare altre tragedie. Qual è la possibile soluzione? In pratica basterebbe - lungo l'uscita della variante per contrada Chiaire - allungare il guard rail all'altezza dello stop. Sarebbe un intervento utile a evitare altri incidenti stradali che, come segnalano gli abitanti della zona, si registrano con una certa frequenza.