Le arciere arianesi premiate da Coni Ariano vanta due campionesse del mondo di tiro con l’arco

Sono state premiate, con un attestato di ringraziamento, rilasciato dal Coni di Avellino, le arciere Evelina Cataldo e Natalia Trunfio, entrambe dell’Asd Arcieri del Vecchio Castello di Castelvetere sul Calore.

L'arciera arianese, Natalia Trunfio, è stata premiata per il suo prestigioso recente titolo di Campionessa del Mondo Tiro di Campagna World Archery, nella divisione arco nudo, categoria juniores.

Unica Medaglia di bronzo al valore atletico, conferita in occasione della cerimonia dal Coni Nazionale da parte del Coni provinciale, è stata consegnata all’arciera di Ariano Irpino Marianna Rogazzo per il suo prestigioso sesto posto al Campionato del Mondo 3D World Archery del 2017, con la maglia della Nazionale Italiana di Tiro con l’arco, divisione arco nudo, over 20.

Marianna, lo si ricorda, è la Campionessa del Mondo 3d IFAA in carica, divisione arco nudo, seniores, e potrà, l’anno prossimo, difendere il titolo conquistato recandosi negli Stati Uniti d’America.

E’ altresì Tecnico Federale Fitarco, con l’incarico, conferitogli dall’Asd Arcieri del Tricolle, di seguire gli arianesi, giovani e non, che si stanno avvicinando a questo sport.

Ariano Irpino, quindi, oggi è uno dei pochi, se non l’unico comune italiano che può vantare la contemporaneità di due campionesse del mondo di tiro con l’arco sul proprio territorio.

Gianni Vigoroso