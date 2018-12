Quello che fa questa donna è incredibile. Guardate il VIDEO Una bella storia e un grande esempio da imitare...

Quello che fa questa donna è davvero incredibile. La bella storia e il grande esempio da imitare, di una donna a dir poco esemplare arriva da Ariano Irpino.

L'avranno notata in tanti, scopa in mano e scialle sulle spalle a pulire la strada tra auto e camion lungo la statale 90 delle Puglie ad Ariano Irpino in località Trave. Una maniaca della pulizia e dell’ordine.

E’ la bella favola di Rosa Cardinale, 86 anni, donna forte e temprata. L’avevamo già incontrata nei mesi scorsi al passaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, diretto a Biogem. Fu lei tra le prime persone a posizionare davanti alla sua abitazione la bandiera del tricolore.

“Mi dovrebbe dare a me la busta paga l’Anas per quello che faccio, ogni giorno. Mi piace che tutto deve stare in ordine e se venite a casa resterete senza parole.”

Oltre duecento metri di strada, che Rosa pulisce con il cuore sfidando anche le intemperie. Cunette, scarpate e pezzi di asfalto. L'unico tratto più pulito è quello in cui risiede questa donna. Lungo gli altri punti della statale 90 delle Puglie vi è un totale abbandono. Rifiuti ed ebacce non raccolte tra l'altro da chi ha provveduto in maniera frettolosa a tagliarle solo all'arrivo del Capo dello Stato il 5 settembre scorso.

“Lo faccio perchè amo la mia zona, ma sono stanca, non ce la faccio più. Quando morirò io chissà che ne sarà di questa strada. Fate una preghiera per me.”

Una grande lavoratrice Rosa e un esempio da imitare. “Non mi sono mai fermata nella mia vita, ho fatto tanti sacrifici. Mi sono sposata a 18 anni e ho sempre lavorato. Il Signore lo sa.”

E’ felice quando parla dei suoi affetti. “Ho dei figli straordinari, mi adorano, a tal punto che vorrebbero stare sempre qui. Le mie figlie dormirebbero ancora con me. Ho avuto la sfortuna di perdere mio marito a 72 anni. Sono passati sei anni ma sembra ieri, è stato come un soffio di vento. Mi manca tantissimo. Oggi non c’è più il rispetto di una volta, l’amore purtroppo è finito e si vive solo di cattiveria.”