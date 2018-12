Ipercoop, "Garanzie per il personale addetto alle pulizie" La nota dei sindacati

Caso Ipercoop, il sindacato interviene. Cgil, Cisl e Uil precisano quanto segue:

"L’incontro previsto oggi in prefettura per assicurare l’assorbimento dell’organico storico del personale del servizio di pulizie appaltato dall’ Ipercoop, ha visto l’assenza sia della ditta Az spa, che della ditta che si sarebbe aggiudicato l’appalto. La Prefettura come sempre puntuale interviene per costruire, ma spesso incontra sordità e scarsa linearità per risolvere vertenze, che necessiterebbero solo di buon senso, prima ancora di viatici giuridici.

Il servizio di pulizie è necessario, i lavoratori hanno dato massima disponibilità ad essere impiegati nel rinnovato servizio appaltato, non si comprendono le ragioni del diniego ad assumere il personale preesistente adibito al servizio.

Cosa grave dopo una Vertenza(Ipercoop) che ha per lunghi mesi interessata l’intera cittadinanza. Ci sono colpe gravi sia della cedente Distrubuzione Centro Sud e sia della società AZ spa che ha rilevato l’attività e che ripartirà il 6 c.m.

Le lavoratrici interessate alla vertenza sono state a pieno titolo, sempre rappresentate, in ogni tavolo di discussione avente ad oggetto la riapertura delle attività di via Pescatori, fino a Roma, ed hanno vissuto a gomito l’intera vertenza con le colleghe dipendenti di Ipercoop, vedere oggi altri lavoratori lavorare al posto che hanno occupato per venti anni, fa rabbia, e resta incomprensibile le irresponsabilità delle Aziende.

Già da domani manifesteremo con presidio nei pressi dell’Ipercoop, con tutte le lavoratrici, monoreddito e capofamiglia al fine di dare un epilogo di giustizia all’intera vicenda con la salvaguardia occupazionale dei lavoratori coinvolti. L’ottusità dei più ci ha portato a tanto, invece di vivere l’annunciata apertura con fiducia e soddisfazione di tutta la cittadinanza.Confidiamo in ogni caso che possa prevalere il buon senso ed evitare inasprimenti delle posizioni assunte.