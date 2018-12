Il primario se ne va: il Moscati sta morendo, nessuno protesta La denuncia del prof. D'Angelo: "Il reparto di unità fegato era un'eccellenza, l'hanno distrutto"

di Pierluigi Melillo

"L'ospedale di Avellino sta morendo, ma nessuno protesta". E' amareggiato il professore Salvatore D'Angelo, che fino al primo dicembre ha guidato l'unità fegato presso l'ospedale Moscati di Avellino. Ora è andato via.

Perché?

"Ho anticipato la mia uscita di scena, sarei potuto restare in servizio fino al 2020, ma non c'erano più le condizioni".

Che cosa sta accadendo?

"Un tempo i malati di fegato andavano a Firenze a curarsi. Noi, grazie alla lungimiranza di direttori generali come Luigi Giordano e Pino Rosato, siamo riusciti a invertire la rotta. Avevamo messo fine ai viaggi della speranza. Poi, da due anni a questa parte è cambiato tutto".

In che senso?

"Il primo atto che ha compiuto la nuova direzione aziendale è stato quello di accorpare il mio reparto, che pure era considerato un'eccellenza, con quello di medicina. Tutto questo a mia insaputa. Nessuna comunicazione. Pensi che lo seppi dagli operai dei telefoni".

Poi, cosa è successo?

"Il reparto è stato svuotato con il tempo di ogni ruolo. E' stato inserito nell'area dell'emergenza e, quindi, non ha più motivo di esistere. Eppure il nostro era un punto di riferimento importante. Solo due centri in Campania sono specializzati per la cura delle malattie del fegato: al Cardarelli e al Moscati".

Però l'azienda smentisce: il reparto di unità di fegato non sarà cancellato.

"In realtà l'atto aziendale non contemplava più l'unità di fegato. Poi, sono tornati sui loro passi. Ma solo formalmente. Ormai sono due anni che la struttura non esiste più. Oggi, l'ospedale rischia di diventare una scatola vuota".

Perché se ne va?

"Vado via per continuare a fare l'epatologo e lo farò in altre strutture. C'è la possibilità di creare qualcosa di importante all'Hesperia Hospital di Modena, dove spero di poter effettuare anche i trapianti e di continuare a dare risposte ai pazienti".

Perché non è andato via prima?

"Resistevo perché questo reparto era come una mia creatura. Avrei voluto continuare in questa città e in questo ospedale che mi hanno dato tanto, ma non ci sono più le condizioni".

Buona fortuna...

"Grazie".