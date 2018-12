Monteverde in Campania, è il paese più accessibile in Europa Premio internazionale Access City Awards 2019

di Gianni Vigoroso

Assegnato al Comune di Monteverde a Bruxelles il prestigioso premio internazionale Access City Awards 2019. Il piccolo comune dell’Irpinia si è classificato in pratica come il paese più accessibile in Europa.

Si tratta di un riconoscimento di notevole rilevanza, frutto di una progettazione intelligente ed oculata messa in campo dall’amministrazione comunale, grazie al sostegno della Regione Campania, sostenuta da privati, Regione ed altri enti. Un lavoro meticoloso e costante che ha visto il primo cittadino Franco Ricciardi, il suo vice Tonino Vella, tutti i componenti dell'amministrazione e delle associazioni territoriali, tra le quali la Pro Loco, con il presidente Rocco Vella ed il vice Tonino Pagnotta lavore in grande sinergia, al fine di raggiungere questo grande obiettivo.

A ritirare il premio direttamente dalle mani del Commissario dell’Unione Europea per l’Istruzione Tibor Navracsics è stato il sindaco Franco Ricciardi.

Un progetto, quello candidato dal comune altirpino nel quale si evince la grande viene fuori un paese, interamente fruibile per ipovedenti e disabili, attraverso una dotazione infrastrutturale e tecnologica all’avanguardia, per quel che riguardano i servizi pubblici, trasporti, strutture e comunicazioni. Monteverde come la città di Breda Paesi Bassi, anche lei sul podio, perché considerata accessibile a tutti.

Ben 52 le candidature giunte da tutta Europa. Nel 2016 era stata Milano ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento. Monteverde, tra le realtà con numero inferiore ai 50.000 abitanti, condivide questo traguardo con Viborg, in Danimarca, che di abitanti ne conta oltre 40.000 rispetto ai circa 800 residenti nel piccolo e suggestivo borgo irpino. Va ricordato inoltre che Monteverde si è classificato al 2° posto tra i "Borghi più belli d'Italia" ed è ancora in lizza per il "Borgo dei Borghi" attraverso il televoto. Non resta dinque che festeggiare al più presto in paese questo grande successo.