Avellino, chiude la Banca d'Italia al Corso Vittorio Emanuele Ecco cosa accadrà

di Simonetta Ieppariello

Chiuderà i battenti anche ad Avellino la storica sede della Banca d’Italia. Un istituto di credito che ad Avellino ha segnato la storia nella sua sede del Corso Vittorio Emanuele.

Venerdì 21 dicembre, gli uffici dell’unità operativa chiuderanno i battenti. Ultimo giorno di lavoro. Poi i servizi al pubblico saranno disponibili presso le altre filiali della Campania (Napoli e Salerno) o in via telematica e per posta. Un passaggio storico per la vita della città che in quella sede ha conservati tanti ricordi, di di utenti e lavoratori.

Un altro colpo per la città di Avellino. Un’altra sede storica a cui dire addio nella vita del capoluogo che cambia. Garantiti i livelli occupazionali.

Intanto, del personale, andranno in pensione 4 persone, mentre 5 saranno trasferite a Salerno. Il resto continuerà fino al congedo in regime di telelavoro.

L’immobile del salotto buono della città rimarrà vuoto, al momento senza una destinazione d’uso. nessuna certezza su un suo eventuale riutilizzo, che è di proprietà della Banca d’Italia. Una delle ipotesi è quella dell’affitto dei locali e stanze a nuove società o altri richiedenti.

Gli arredi, invece, potrebbero andare in beneficenza ad enti sociali e chiese. Semplici ipotesi su cui si deciderà nei prossimi mesi.