Il presepe di Montevergine ad Assisi, diretta sul canale 696tv A partire dalle 18 Otto Channel seguirà la cerimonia della benedizione del suggestivo presepe

Un pezzo d'Irpinia ad Assisi per rilanciare la pace e il dialogo in Medio Oriente. È questo il messaggio che partirà stasera dalla piazza inferiore della Basilica di San Francesco d'Assisi in occasione dell'accensione e della benedizione del grande albero di Natale e del Presepe. Ottochannel TV canale 696 seguirà l'evento con una diretta a partire dalle ore 18. In studio Angelo Giuliani, da Assisi sarà Imma Tedesco a curare il collegamento con le interviste ai protagonisti della manifestazione.

Dopo il successo dello scorso anno in Vaticano il presepe di Montevergine sbarca cosi nella terra di San Francesco. Alle 17 si terrà la Santa Messa nella Basilica Inferiore. Al termine della celebrazione, alle 18.30, la cerimonia di accensione e benedizione aperta dal direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato. Parteciperanno il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Gualtiero Bassetti, l’Abate di Montevergine, padre Riccardo riccardo Luca Guariglia, la Presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, l’Assessore al Turismo della Regione Campania, Corrado Matera. Nella piazza inferiore della Basilica è stato installato il presepe di circa 100mq dedicato alle opere della misericordia e al dialogo in Terra Santa. Il Presepe è composto da 18 pastori in terracotta di 2 metri e una scenografia alta 7. Il Presepe della Misericordia è ispirato alle linee cardine della tradizione napoletana e campana: i volti, le mani ed i piedi delle figure presepiali realizzate dalla bottega Cantone e Costabile di Napoli. L'albero di 13 metri addobbato con 40mila luci a led è offerto dalla Regione Campania, che lo scorso 4 ottobre ha donato l'olio per l'accensione della lampada di San Francesco, e proviene dal vivaio forestale “Carboniere” di Castello del Matese.