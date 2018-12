Dona 35 centimetri dei suoi capelli a bambine in chemio Natalia Trunfio, campionessa di tiro con l'arco e nella vita

Campionessa di tiro con l'arco e campionessa nella vita. Natalia Trunfio, 20 anni, di Ariano Irpino, famiglia esemplare, ancora una volta ha spiazzato tutti, non solo per agonismo quanto per coraggio, quello di una scelta netta che a una giovane donna costa davvero molto.

La giovanissima e "plurilaureata" atleta arianese, reduce da traguardi prestigiosi negli ultimi anni, ha infatti deciso di dare una taglio alla sua chioma fluente (lunga ben 35 centimetri) per donare i suoi capelli a quelle donne che non li hanno più a causa dei cicli di chemio a cui si sottopongono per curare brutti mali.

Natalia ha compiuto un gesto nobile e sincero, un gesto che sa di sfida quella alla vita che deve vincere sempre anche quando tutto sembra perduto. E lei che di vittorie, sportive innanzitutto, se ne intende ne è l'esempio. Giovane bella e determinata.

Natalia è una sportiva dentro e sa come scoccare le frecce giuste dall'arco di un destino che con lei è stato benevolo con altre donne invece no. Anche la sua parrucchiera Gianna Corso ha mostrato grande cuore e generosità adoperandosi gratuitamente.

Così Lidia Campobello, madre di Natalia su facebook: "Più delle albe, più del sole, una donna in rinascita è la più grande meraviglia. Per chi la incontra e per se stessa. È la primavera a novembre. Quando meno te l'aspetti..Chiunque e ovunque tu sia in bocca al lupo guerriera. Grazie a quanti hanno contribuito a donare un sorriso a chi guardandosi allo specchio ritrova un po’ di felicità."

"Una ragazza straordinaria, piena di tante risorse umane - commenta la sua ex insegnante Concetta Ricci - l'ho vista crescere alle prime esperienze nel tiro con l'arco alla Mancini, poi i traguardi maturati negli anni. Sono commossa, orgogliosa e ancor di più orgogliosa per essere considerata da Natalia la sua seconda mamma."

Gianni Vigoroso