di Gianni Vigoroso

Volontari nelle piazze e davanti alle chiese oggi in Campania. Si rinnova come ogni anno l'appuntamento con la solidarietà da parte dell'Ail.

E in questa edizione 2018 chi vorrà sostenere l’associazione avrà una modalità in più per donare. Dal 1 al 16 dicembre è attivo il numero solidale 45585, attraverso il quale si potrà inviare un Sms solidale per donare 2 euro.

Grazie ai fondi raccolti col numero solidale quest’anno l’associazione finanzierà le case alloggio, strutture situate nei pressi dei principali Centri di ematologia che accolgono gratuitamente malati e familiari durante il periodo di cura ed altre iniziative.

Mentre grazie ai fondi raccolti con le Stelle di Natale si potrà dare un sostegno al servizio di assistenza domiciliare, fondamentale per migliorare la qualità di vita dei pazienti, che consente ad adulti e bambini di essere seguiti da personale specializzato nella propria abitazione, riducendo così i tempi di degenza ospedaliera.

In sintesi questi gli obiettivi primari dell'Ail: "Sostenere la Ricerca Scientifica, le Case alloggio Ail. Attualmente sono 35 le città italiane che offrono questo servizio a 4.300 tra pazienti e familiari, supportare il funzionamento dei centri di ematologia e di trapianto di cellule staminali, sostenere i laboratori per la diagnosi e la ricerca.

Era il 1989 quando, grazie all'intuizione della presidente di AIL di Reggio Calabria, furono vendute le prime 500 Stelle di Natale per acquistare dei macchinari necessari all’ematologia locale. L’idea fu riconosciuta e apprezzata e quattro anni più tardi scesero in piazza anche le altre Sezioni AIL.

Anno dopo anno l’Associazione si è impegnata ad incrementare la sua presenza sul territorio e le Stelle sono diventate una vera e propria icona della solidarietà, che ha contribuito a finanziare la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti ematologici. La strada percorsa in questi anni di Stelle è stata tanta, ma quella da fare è ancora moltissima!