"Aree interne penalizzate dalla soppressione dei tribunali" Il deputato Maraia a colloquio con presidente e procuratore del foro di Benevento"

Il deputato 5 Stelle Generoso Maraia ha tenuto un incontro istituzionale con il Presidente del Tribunale di Benevento Marilisa Rinaldi e il Procuratore Aldo Policastro. Al centro della discussione la difficoltà di accesso alla giustizia soprattutto dalle aree interne.

Si è parlato sia della possibilità di riaprire il Tribunale di Ariano, che della necessità di dare una risposta immediata, come istituzioni, ai problemi più urgenti dei cittadini relativi al sistema giustizia. Infatti, se la riapertura di parte dei tribunali soppressi è un obiettivo del governo, che necessita però di tempo per essere realizzato, ci sono alcuni risultati importanti che occorre raggiungere subito, nell'immediato.

"Sappiamo infatti - afferma Maraia - che l'Ufficio del Giudice di pace di Ariano Irpino è in forte difficoltà per mancanza di organico. A fronte di un fabbisogno di quattro giudici, il presidio opera con un'unica unità che da sola si trova a dover affrontare oltre duemila cause attive. Un'impresa impossibile se si considera che occorrerebbe almeno un giudice ogni cinquecento cause.

Il Presidente del Tribunale ha dimostrato un'attenta sensibilità verso questo problema ed ha già attuato tutte le misure necessarie a potenziare l'ufficio del Giudice di pace di Ariano e per portare sul tricolle quattro nuovi giudici. Dal canto mio farò tutto il possibile per dare man forte all'azione intrapresa dal Presidente a cui va tutta la mia collaborazione per raggiungere questo primo importante risultato.

Dall'incontro, inoltre, riferisce semper Maraia, è emersa la possibilità di realizzare nelle aree interne degli Sportelli territoriali di prossimità, decentrando servizi che attualmente vengono erogati solo a Benevento, presso la sede del Tribunale. Basterebbe la collaborazione del Sindaco di Ariano per poter evitare a molti cittadini in difficoltà di recarsi a Benevento per comunicazioni banali, che invece, se solo lo si volesse, potrebbero essere trasmesse dal comune di residenza direttamente al Tribunale, utilizzando gli sportelli territoriali.

Ho proposto, a tal fine, di rendere Ariano comune capofila di un'iniziativa volta a far sedere attorno ad un tavolo il Presidente del Tribunale di Benevento ed i sindaci dei comuni della Valle Ufita e della Baronia, per istituire il prima possibile gli sportelli territoriali.

Il Comune di Ariano Irpino, infatti, quale ex sede di Tribunale, ha tutte le strutture ed i requisiti per candidarsi ad essere un presidio di giustizia di riferimento per il circondario.

Il mio impegno sarà quello di rendermi promotore della realizzazione di questo tavolo, per il bene di Ariano. C'è una possibilità di aprire nuovi uffici e nuovi servizi per la nostra gente, chiederò personalmente al Sindaco di rendersi disponibile a collaborare per questo risultato."

Redazione Av