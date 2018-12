Irpinia in lutto, è morto Pietro Foglia Aveva 68 anni

di Simonetta Ieppariello

Lutto nel mondo politico campano: E' morto Pietro Foglia. Nato nel 1950, aveva 68 anni. Si è spento dopo una lunga malattia. Nativo di Baiano, ha sempre vissuto tra la città del Mandamento e Cava de Tirreni, comune di orgine di sua moglie. Negli ultimi giorni le condizioni dell’on.le si erano aggravate. Foglia è deceduto al reparto di Neurologia dell’ospedale “Moscati” di Avellino dove era ricoverato. Il 5 marzo scorso l’on.le Pietro Foglia aveva compiuto 68 anni.

Una vita spesa al servizio della comunità irpina. In ogni sua competizione elettorale, a distinguerlo, c'è sempre stato sempre il grande consenso popolare. Per due volte presidente del consorzio Asi, è stato anche presidente del consiglio regionale della Campania, nell'era Caldoro.

Nelle regionali del 2010 ottenne 15mila preferenze. Stesso risultato eccezionale nel 2015 dove non ottenne il seggio per il meccanismo elettorale di attribuzione dei seggi.

"Con la morte di Pietro Foglia se ne va un attento protagonista del territorio - dichiara Sabino Morano -.. Persona sempre attenta e disponibile ha sempre rappresentato in maniera autentica l'Irpinia, e tutte le sue voci. Un modo vero e pratico di fare politica attento alle persone".

La sua biografia e curriculum raccontano l'uomo e il professionista: una Laurea in Ingegneria Meccanica presso l’Università degli Studi di Napoli. Master in Business and Administration presso la Washington University Seattle di Washington. Docente e ricercatore presso la Cattedra di Impianti Tecnologici dell’Università di Napoli. Fu membro della direzione tecnica della società Aeritalia. Vinse il concorso presso la “Cassa per il Mezzogiorno”. Responsabile dell’Ufficio di Avellino della Cassa per il Mezzogiorno. Ha curato la programmazione degli interventi connessi al reinsediamento delle popolazioni terremotate (L. 219/81). Consigliere comunale del Comune di Baiano, e anche Sindaco del Comune di Baiano.

Diventa consigliere regionale della Campania nelle fila dell’Udc, dove ha ricoperto fino al dicembre 2011 la carica di Vice Presidente della Commissione “ Bilancio e Finanze” Presidente della Commissione permanente “Agricoltura, Caccia e Pesca. Fondi comunitari per lo sviluppo”. Componente delle Commissioni “Affari istituzionali”, “Bilancio e Finanze”, “Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti”. Componente del Comitato per la programmazione finanziaria ed il controllo di gestione in materia forestale (art. 35 L.R. n. 1 /2012) e in fine Presidente del Consiglio della Regione Campania. Nelle ultime elezioni politiche candidato alla Camera non fu eletto nelle file di Forza Italia.