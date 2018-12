Bianco inaugura la sede della fondazione "Fiorentino Sullo" Domenica la cerimonia ad Avellino

Domenica 23 dicembre, alle ore 17, Gerardo Bianco, presidente d'onore della fondazione Fiorentino Sullo, taglierà il nastro inaugurale della nuova sede della fondazione in via dalmazia 8, Avellino.

Nell’occasione avrà luogo anche il tradizionale scambio di auguri natalizi. Alla manifestazione interverranno anche gli altri parlamentari soci della fondazione, dal presidente Gianfranco Rotondi, Angelo D'Agostino e Franco De Luca.

Dal 1 gennaio 2019 inizieranno le celebrazioni per il centenario della nascita di Sullo la cui conclusione è prevista per febbraio del 2021 probabilmente con l’intervento del Capo dello Stato”. Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa.

Redazione Av