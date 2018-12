Forestali. Il vice sindaco Cicchella: "Non si amministra così" Lettera a sostegno degli operai senza stipendio da mesi e delle loro famiglie

"In rispetto degli operatori forestali della Comunità Montana dell’Ufita che dal mese di agosto non percepiscono lo stipendio comunico di dissociarmi a qualsiasi manifestazione comunale e feste in corso non appoggiando fin da ora nelle varie giunte che seguiranno all’approvazione di danaro destinato a manifestazioni ed altro."

Inizia così la nota del vice sindaco del comune di Greci Carmelo Cicchella, a sostegno degli operai idraulico forestali della Comunità Montana dell'Ufita, ancora senza stipendio da mesi.

"Ogni giorno mi scrive questa gente disperata, perfino i figli, invitandomi a sollecitare gli enti affinché mettano fine a questa vicenda. Tutto ciò è vergognoso. Famiglie sotto la soglia di povertà, strangolate dalle tasse, mutui non pagati ed addirittura pignoramenti di abitazioni. Allo stato attuale non viene proposta alcuna soluzione.

Oggi come non mai mi sento lontano da questa Regione e da tanti miei colleghi amministratori che invece di scendere in campo uniti pensane solo manifestazioni paesane o come meglio apparire. Io mi dissocio da questo modo becero di amministrare. Io sono con gli operatori Forestali."

Redazione